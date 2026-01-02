Eine historische Zäsur formt die Märkte. Geopolitische Brüche und kritische Rohstoffabhängigkeiten definieren das neue Investmentzeitalter. In dieser volatilen Ära werden Sicherheit, Ressourcenhoheit und industrieller Wandel zu den wertvollsten Assets. Durch die Elektrifizierung weltweit rücken Batterierohstoffe sowohl in der Rüstungsindustrie als auch in der Automobilindustrie in den Mittelpunkt. Wir sehen uns heute mit Power Metallic Mines einen künftigen Produzenten von Polymetallen an, sowie DroneShield, dessen Drohnen leistungsstarke Batterien brauchen, genauso wie die Elektroautos von Volkswagen.Den vollständigen Artikel lesen ...
