Anzeige / Werbung

Die Landkarte der globalen Batterieproduktion bebt.

Chinas jüngste Exportbeschränkungen für Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien und Schlüsselmaterialien haben bei Technologiekonzernen und Regierungen weltweit eine kalte Dusche ausgelöst. Plötzlich ist die Suche nach verlässlichen, leistungsstarken Alternativen außerhalb Chinas kein Nice-to-have mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit. In diese Bresche springt nun ein ungewöhnlicher Player. NEO Battery Materials, ein kanadisches Unternehmen, das sich genau zum richtigen Zeitpunkt eine produktionsbereite Fabrik in Südkorea geleast hat. Die ersten Kunden, zwei globale Fortune 500 Automobilriesen, geben bereits die Richtung vor.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Eine geopolitische Lücke wird zum Markt

Die chinesischen Exportbeschränkungen trafen die Branche wie eine kalte Dusche. Seitdem stellt sich für Entwicklerteams, ob bei Drohnenherstellern, Robotik-Pionieren oder in der Automobilzulieferung, eine drängende Frage: Wo finden sie jetzt noch leistungsstarke, hochwertige Batteriezellen, wenn nicht mehr aus China? Der Nachschub für Innovationen steht plötzlich auf dem Spiel. Diese plötzlich entstandene Lücke ist mehr als nur eine vorübergehende Handelsverzerrung. Sie ist ein Symptom für einen tiefgreifenden geopolitischen Realitätsschock, der die Lieferketten für kritische Technologien dauerhaft umgestalten wird.

Der pragmatische Schachzug: Fabrik-Übernahme statt Neubau

Genau in diesem Spannungsfeld positioniert sich NEO Battery Materials mit einer verblüffend pragmatischen Lösung. Statt Jahre auf den Bau einer eigenen Fabrik zu verwenden, leaste das Unternehmen im November kurzerhand eine bereits seit zwei Jahren operierende Produktionsstätte im südkoreanischen Gimje. Die Vorteile waren so simpel wie wirkungsvoll, keine Bauverzögerungen, keine Probleme bei der Inbetriebnahme. Die Maschinen konnten sofort anlaufen. "Durch diese Leasing-Vereinbarung konnten wir die mit dem Bau einer neuen Anlage verbundenen hohen Kapitalkosten vermeiden, das Risiko mehrerer Quartale Bau- und Inbetriebnahme Zeit ausschalten und sofort mit der Herstellung hochwertiger Batterieprodukte unter Verwendung der proprietären Technologie und des Know-hows von NEO beginnen.", bringt es CEO Spencer Huh auf den Punkt.

Validierung durch die Großen: Die ersten Fortune-500-Aufträge

Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Dezember trafen die ersten Kaufaufträge ein und sie kamen nicht von unbekannten Start-ups, sondern von gleich zwei Fortune-500-Automobilherstellern, einem aus Asien und einem aus Nordamerika. Beide ordern über einen lokalen Partner, ENPLUS Co., Batterien für ihre Test- und Evaluierungspipeline. Diese Aufträge sind weit mehr als nur ein erster Umsatz. Sie sind eine handfeste Validierung. Sie signalisieren der Branche, dass außerhalb Chinas eine verlässliche Quelle für industriefertige Batterie-Qualität entsteht.

Sehen Sie sich die Unternehmenspräsentation von NEO Battery Materials auf dem International Investment Forum aus dem Dezember 2025 an:

Die Nachfrage-Landkarte: Ein globales Muster entsteht

Doch die Nachfrage beschränkt sich nicht auf die Autoindustrie. Experten berichten von einem wachsenden Angebotsrückstand im Bereich Drohnen- und Roboterbatterien im Volumen von mehreren Mio. CAD. Das passt zur Meldung des Unternehmens von Anfang Dezember. Da konnte man einen 3 Mio. CAD Auftrag von einem südkoreanischen Drohnenhersteller vermelden. Das geografische Muster der Anfragen ist dabei höchst aufschlussreich. Sie kommen sowohl aus Asien als auch den USA. Der gemeinsame Nenner aller dieser Märkte ist ein akuter Bedarf an Hochleistungstechnologie, kombiniert mit einem wachsenden Unbehagen oder gar einem direkten Verbot, auf chinesische Quellen zurückzugreifen. NEO Battery Materials wird hier unfreiwillig zu einem geopolitischen Proxy, einem technologischen Ersatzspieler in einem größeren strategischen Spiel.

Kleinserie als Königsdisziplin

Die Strategie des Unternehmens, um diese Rolle nachhaltig auszufüllen, ist klar durchdacht. Der aktuelle Fokus liegt auf der Kleinserien- und Prototypenfertigung, einem Nischenmarkt, in dem Qualität, Flexibilität und Performance deutlich höher gewichtet werden als der reine Stückpreis. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist hier die hohe Batterieeffizienz bei sehr geringen Ausschussraten durch eine fehlerfreie Produktion. "Die Elektrodenherstellung ist ein hochkomplexer Prozess mit mehr als 100 Kontrollparametern, die die Batterieleistung und die Produktionsausbeute bestimmen", erklärt Dr. J.S. Jeoung, SVP für Zellentwicklung. Bei langen Beschichtungsanlagen können minimale Fehler kilometerlange Wertefolien unbrauchbar machen. NEO setzt auf seine Prozessexpertise, um hier überdurchschnittliche Ausbeuten zu erzielen.

Der nächste Schritt: Vom Nischen- zum Vollsortimenter

Der nächste Schritt ist bereits in Planung und zielt direkt auf die Bedürfnisse dieser diversifizierten, nicht-chinesischen Kundschaft ab. Nur 5 Min. von der ersten Fabrik entfernt soll eine zweite Anlage entstehen, die das Portfolio radikal erweitert. Bisher konzentriert man sich auf Pouch-Zellen, das flexible Standardformat für viele Spezialanwendungen. Künftig sollen dort auch prismatische Zellen, dominant in stationären Speichern und vielen E-Autos, und zylindrische Zellen, das Rückgrat von Roboter- und Elektrowerkzeug-Batterien, vom Band laufen. Damit würde sich NEO zu einem der wenigen unabhängigen Player weltweit entwickeln, der alle drei gängigen Batterieformate aus einer Hand anbieten kann. Ein One-Stop-Shop für jeden Entwickler, der eine verlässliche, nicht-chinesische Quelle braucht.

Synergie aus eigener Forschung: Das Silizium-Know-how fließt ein

Gleichzeitig fließt das ursprüngliche Kerngeschäft, die Entwicklung siliziumbasierter Anodenmaterialien, direkt in die Produktion ein. Eine geplante Vorproduktionsanlage für diese Hochleistungsmaterialien soll das eigene Know-how direkt in kundenspezifische Zellen integrieren, etwa für ein Drohnenprogramm mit einer angestrebten Energiedichte von über 300 Wattstunden pro Kilogramm.

Netzwerk in der Heimat: Der Hebel Südkorea

Untermauert wird diese marktgetriebene Expansion durch strategisches Networking im Heimatmarkt Südkorea. Eine kürzlich unterzeichnete Partnerschaft mit dem Korea Institute for Defense Industry (KOIDI), einer vom Verteidigungsministerium anerkannten Organisation, ebnet den Weg in den sensiblen Verteidigungssektor. Ein gemeinsamer Arbeitskreis (Joint Task Force) wird sich gezielt mit Batterien für Drohnen und unbemannte Systeme befassen. Diese Verbindungen festigen NEOs Position als ernstzunehmender Technologiepartner in einem der fortschrittlichsten Batterie-Ökosysteme der Welt.

Die Aktie hat zuletzt den Aufwärtstrend wieder aufgenommen, der intakt bleibt solange die Marke von 0,46 CAD auf Schlusskursbasis nicht unterschritten wird. Aktuell notiert die Aktie bei 0,57 CAD.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA62908A1003