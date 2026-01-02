DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF - Aus Sorge vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit bremst der Chemiekonzern BASF seine Investitionen in den Klimaschutz. Das Thema bleibe langfristig aber relevant, sagt Finanzvorstand Elvermann im Interview. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

METZLER - Deutschlands älteste Privatbank rechnet mit einem guten Aktienjahr 2026. Dabei sieht die Bank vor allem für europäische Titel Aufholpotenzial gegenüber ihren US-Pendants. Vorstandssprecher Gerhard Wiesheu sagte im Handelsblatt-Interview: "In den USA spielen die Innenpolitik und die Geopolitik eine große Rolle. In Europa sehen wir trotz aller Probleme Bewegung." Wichtige Reformen seien angestoßen worden. Zudem setzt er darauf, dass deutsche Unternehmen bestehende KI-Anwendungen weiterentwickeln und in Produktionsprozesse integrieren. (Handelsblatt)

SUMUP - Im Café, im Kiosk oder auf dem Markt konnten die Deutschen lange nur bar bezahlen. Das hat sich auch dank Sumup verändert. Nun stellt sich die Frage, wie es für das Unternehmen selbst weitergeht. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

LIDL - Vor einem halben Jahr hat Lidl die Konkurrenz mit einer groß angelegten Preisaktion aufgeschreckt. Angeblich 500 Produkte sollten dauerhaft billiger werden. Nun zeigt sich: Bei zahlreichen Produkten hat der Discounter die Preise in der Zwischenzeit wieder erhöht. Eine Analyse von mehr als 100.000 Kassenbons durch das Preisvergleichsunternehmen Smhaggle im Auftrag des Handelsblatts hat ergeben, dass bei mehr als einem Viertel der damals reduzierten Produkte der Preis heute höher liegt. Im Schnitt sind diese heute um 3,9 Prozent teurer. (Handelsblatt)

