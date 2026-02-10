Die BASF-Aktie konnte seit Jahresanfang deutlich zulegen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +3,2% und steht bei 50,40 €. Der Kursanstieg während dieser Zeit beträgt rund +11%; hier stellt sich die Frage nach einer Gewinnmitnahme. Niveau von März 2025 erreicht Der Aufwärtstrend begann im September letzten Jahres, damals notierte die Aktie bei rund 43 €. Mit dem jetzigen Niveau steht sie wieder auf dem Niveau von März letzten Jahres. Der Hauptgrund für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
