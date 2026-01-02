Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 02
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.30
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2026 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,524
|10,542
|09:21
|10,526
|10,540
|09:24
|Zeit
