© Foto: Johannes Neudecker - dpaBYD zieht an Tesla vorbei und wird zum größten E-Auto-Hersteller der Welt. Doch Preiskampf, Förderkürzungen und neue Rivalen erhöhen den Druck auf Chinas Vorzeige-Konzern.Der chinesische Autobauer BYD hat sein Absatzziel für 2025 bereits erreicht und dürfte damit Tesla erstmals als weltweit größten Hersteller von Elektroautos abgelöst haben. BYD setzte im vergangenen Jahr weltweit rund 4,6 Millionen Fahrzeuge ab, was einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Damit erfüllte der Konzern seine im Herbst nach unten angepasste Prognose. Bemerkenswert ist, dass rund die Hälfte der Verkäufe auf reine Elektroautos entfiel, der Rest auf Plug-in-Hybride. In einem zunehmend …Den vollständigen Artikel lesen
