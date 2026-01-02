© Foto: OpenAITeslas Aktie explodiert, befeuert von Musks Robotaxi-Vision. Doch die Auslieferungen schrumpfen, Prognosen fallen, Käufer zögern. Wie lange trägt die Fantasie die Bewertung noch?Der Elektroautohersteller Tesla beendete das vergangene Jahr mit einer starken Börsenrallye. Investoren ließen sich zunehmend von der Vision autonomer Fahrzeuge überzeugen. Bei den Autokäufern blieb der erhoffte Enthusiasmus jedoch aus, wie Bloomberg berichtet. Die Aktie legte in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu. Treiber waren vor allem Elon Musks Ankündigungen zu Fortschritten bei Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik. In den Verkaufsräumen spiegelte sich diese Euphorie jedoch nicht wider. Trotz …Den vollständigen Artikel lesen
