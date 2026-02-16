China, KI-Macht der Zukunft: HKCM-Analyst enthüllt: Das sind die zwei spannendsten KI-Aktien aus China

Anzeige / Werbung

China will die USA als Weltmacht stürzen. Und der kürzeste Weg führt über KI. Diese zwei Unternehmen sollen Speerspitze des KI-Booms werden. Eine HKCM-Analyse.

Jahrelang griffen Investoren fast ausschließlich zur US-Tech-Elite, während chinesische Titel gemieden wurden. Doch genau das ändert sich nun: Attraktive Bewertungen und erste charttechnische Signale sprechen für eine mögliche Trendwende.

Unser China-Analyst hat zwei Titel ausgesucht, die im Wettlauf mit den USA jetzt besonders spannend werden könnten. Warum ausgerechnet Xpeng und Alibaba jetzt strategisch interessant werden - und wo sich attraktive Einstiegsbereiche eröffnen: All das lesen Sie in unserer HKCM-Analyse.

Xpeng: "Chinesisches Tesla"

Unser erster Titel heißt Xpeng. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Guangzhou positioniert sich selbst als Explorer of Future Mobility. So ähnlich sieht das auch unser Analyst: "Spannend ist vor allem, dass das Unternehmen längst nicht mehr nur ein klassischer EV-Hersteller ist, sondern stark in Zukunftsbereiche wie fliegende Taxis, Robotik und autonome Mobilitätskonzepte investiert."

Für 2026 hat sich das Unternehmen ein Absatzziel von 550 000 bis 600 000 Fahrzeugen gesetzt. So argumentiert auch unser Analyst, dass Xpeng perspektivisch als chinesisches Tesla bewertet werden könnte; nicht nur über Autos, sondern über ein gesamtes Innovations-Ökosystem rund um Automation und humanoide Robotik, das mittelfristig enormes Kurspotenzial freisetzen kann.

Laut unserer technischen Elliott-Wellen-Analyse sollte es für die Xpeng-Aktie in der aktuellen blauen Korrekturwelle (ii) noch ein gutes Stück unter die Unterstützungsmarke bei 16.01 Dollar gehen. Eine Bodenbildung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um von der bevorstehenden Korrektur und den danach erwarteten Anstiegen profitieren zu können, erhalten unsere Abonnenten konkrete Zielzonen für längerfristige Einstiege - ebenso wie Echtzeit-Signale für lukrative Käufe und erfolgreiches Portfolio-Management. Alle Infos dazu finden Sie in unserem China-Titans-Analysepaket.

Alibaba: Die Cloud-Zukunft für alle

Unser zweiter spannender China-Titel heißt Alibaba. Auch Alibaba gilt, fundamental betrachtet, weiterhin als einer der attraktivsten Werte im chinesischen Tech-Sektor. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Käufer und Verkäufer direkt miteinander vernetzt sind. Besonders auffällig sei dabei die enorme Cash-Position, argumentiert unser Analyst: "Alibaba verfügt über sehr große liquide Reserven, die im Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung außergewöhnlich hoch sind."

Das ist aber nicht die einzige Stärke von Alibaba: "Kombiniert mit stabilen Kerngeschäften im E-Commerce und dem Potenzial der Cloud-Sparte ergibt sich mittelfristig eine klassische Value-and-Turnaround-Chance, sobald das China-Sentiment wieder dreht." In anderen Worten: Alibaba sei bisher unterbewertet, habe jetzt aber eine Chance auf einen Trendwechsel, da sich der Titel in einer langen Korrektur befunden hat, trotz fundamental starker Entwicklung.

Wie unser 4-Stundenchart zeigt, sollte die Aktie in unserem Primärszenario weiter gen Norden tendieren. Weit oberhalb unserer Widerstandsmarke bei 192.67 US-Dollar dürfte der türkisfarbene Fünfteiler schließlich seinen Abschluss finden. Gleichwohl müssen wir unser Alternativszenario weiterhin berücksichtigen: Fällt das Wertpapier hingegen mehr oder weniger auf direktem Wege bis unter unsere Unterstützung bei 134.50 Dollar, so stünde als Nächstes das Tief der türkisfarbenen Welle alt.X an (Wahrscheinlichkeit: 35 Prozent).

Um dieses alternative Tief herum haben wir ebenfalls einen Langfrist-Einstiegsbereich gesetzt, der für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden kann. Die konkreten Koordinaten sind exklusiv den Abonnenten unseres China-Titans-Analysepakets vorbehalten. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

