Mittlerweile läuft der Iran-Krieg nun schon seit über zwei Wochen, die Ölpreise sind zeitweise auf über 100 Dollar gestiegen. Ein echtes Horrorszenario für Aktien. Aber die zeigen sich erstaunlich robust. Einige Titel konnten zuletzt sogar kräftig zulegen. KI macht vieles möglich, bereitet aber auch Sorgen.Ein Mega-Auftrag von Meta hat die Aktie von Nebius gewaltig in die Höhe katapultiert. 27 Milliarden Dollar Auftragsvolumen sind ein neuer Rekord in der KI-Branche. Aber der Höhenflug von Nebius ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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