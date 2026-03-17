Xpeng Motors Deutschland baut sein Handelsnetz weiter aus: Die Unternehmensgruppe Feser-Graf übernimmt ab dem 1. April 2026 den Verkauf und Service von Xpeng-Modellen für die Regionen Schwabach, Nürnberg und Fürth. Der neue Xpeng-Standort befindet sich in der Rother Straße 15, 91126 Schwabach. "Dort entsteht ein moderner Markenauftritt, der Beratung, Verkauf, Service und Fahrzeugerlebnis in einem innovativen Umfeld vereinen wird", wie es aus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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