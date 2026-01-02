Der chinesische Hersteller BYD hat einen Meilenstein erreicht: 2025 hat das Unternehmen den E-Auto-Konkurrenten Tesla hinter sich gelassen. Allerdings gibt es für die Zukunft große Herausforderungen. In den vergangenen Jahren ist der chinesische E-Autohersteller BYD vorwiegend durch seine aggressive Preispolitik bekannt geworden. Während in Europa schon BYD'Fahrzeuge für unter 25.000 Euro zu haben sind, fallen die Rabattschlachten auf dem heimischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
