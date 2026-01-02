Austin - Die Tesla-Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Der Elektroauto-Pionier brachte weltweit 418.227 Fahrzeuge zu den Kunden, das waren 15,6 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Mit den Verkäufen enttäuschte der Autobauer die Anleger, sie hatten im Schnitt mit mehr gerechnet. Die Aktie reduzierte ihr vorbörsliches Plus auf gut ein Prozent. Tesla verbuchte im gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab