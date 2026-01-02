Anzeige
Freitag, 02.01.2026
SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
02.01.2026 17:07 Uhr
Tesla Aktie: Elon Musk ist und bleibt größte Chance und größtes Risiko!

Tesla Aktie auf Allzeithoch: Jetzt Teska Aktien kaufen? - Aktuelle Analyse

Die Tesla Aktie hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und sorgt erneut für intensive Diskussionen an den Finanzmärkten. Nach einem extrem turbulenten Jahr stellt sich für viele Anleger die zentrale Frage: Jetzt Teska Aktien kaufen - oder ist der aktuelle Kursanstieg reine Spekulation?

Seit Dezember 2024 verlor die Aktie zeitweise rund 55 - an Wert, nur um innerhalb weniger Monate nicht nur zum alten Niveau zurückzukehren, sondern dieses deutlich zu übertreffen. Die Dynamik wirft Zweifel auf, ob der Kursanstieg fundamental begründet ist - oder ob überzogener Optimismus dominiert.

 - Tesla WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Ticker: TSLA.US

Tesla Aktie - Elon Musk: Bonuspläne als Kurstreiber?

Die Kompensationen an Elon Musk von Tesla - 02.01.2026

Ein wesentlicher Kurstreiber ist die jüngste Diskussion um den beispiellosen Bonusplan für CEO Elon Musk. Demnach könnte Musk bei Erreichen extrem ambitionierter Ziele einen diskretionären Bonus von bis zu einer Billion US-Dollar erhalten.


Vollständigen Artikel weiterlesen


