Zu Beginn des neuen Börsenjahres hat die Münchener Rück-Aktie einen schwachen Start hingelegt. Der Handelstag wurde mit einem Minus von 3,88 Prozent beendet und damit steht der erste DAX-Tagesverlierer im Jahr 2026 fest. Ob der Ausbruch über die 200-Tage-Linie damit gescheitert ist oder nur vertagt wurde, wird sich in naher Zukunft entscheiden.Der Kurs ist an einer Unterstützungszone angekommen und sollte diese Unterstützung halten, eröffnet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
