Zu Beginn des neuen Börsenjahres hat die Münchener Rück-Aktie einen schwachen Start hingelegt. Der Handelstag wurde mit einem Minus von 3,88 Prozent beendet und damit steht der erste DAX-Tagesverlierer im Jahr 2026 fest. Ob der Ausbruch über die 200-Tage-Linie damit gescheitert ist oder nur vertagt wurde, wird sich in naher Zukunft entscheiden.Der Kurs ist an einer Unterstützungszone angekommen und sollte diese Unterstützung halten, eröffnet sich ...

