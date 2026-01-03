Harvest Technology: Warum sicherheitskritische Infrastruktur auf hoher See an Bedeutung gewinnt

Anzeige / Werbung

Inmitten der sich zuspitzenden geopolitischen Spannungen rund um die Nord- und Ostsee beginnt für die Marine eine neue Ära - und mit ihr eröffnet sich auch für Technologieanbieter wie Harvest Technology Group Ltd. (WKN: A2QJNX, ISIN: AU0000051912) ein zukunftsträchtiger Markt. Denn was sich derzeit vor den Küsten Europas abzeichnet, ist nicht weniger als ein tiefgreifender Wandel der Seekriegsführung - und Harvest Technology liefert Schlüsseltechnologien für diesen Wandel.

Ein neues Sicherheitsdenken nimmt Kurs auf Nordsee und Ostsee

Mit der ersten P8A Poseidon startete die Bundeswehr jüngst in eine neue Phase der Seeraumüberwachung. Diese moderne Aufklärungsplattform schließt eine kritische Fähigkeitslücke bei der Überwachung der Nord- und Ostsee. Doch sie ist nur der Anfang einer umfassenden Modernisierung der Marine. Deutschland bereitet sich auf eine Realität vor, in der unterseeische Infrastruktur ebenso geschützt werden muss wie Seewege. Vor allem hybride Bedrohungen wie Sabotageakte gegen Pipelines oder Kommunikationskabel stehen zunehmend im Fokus.

Unbemannte Systeme übernehmen das Steuer - Harvest liefert Lösungen

Eine zentrale Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg ist: Große Einheiten allein reichen nicht mehr aus. Vielmehr übernehmen kleine, unbemannte Über- und Unterwasserfahrzeuge zunehmend Aufgaben der Aufklärung und Überwachung. Laut Experten wie Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik Kiel hat hier "eine sehr rasche Weiterentwicklung der Seekriegsführung" eingesetzt. Besonders unter Wasser, wo Kommunikation und Steuerung technisch komplex sind, beginnt jetzt eine neue Phase - genau hier positioniert sich Harvest Technology mit seinen hochsicheren Kommunikationstechnologien und Datenübertragungslösungen.

REPMUS-Manöver zeigt: Schwärme statt Schiffe

Beim Nato-Großmanöver "REPMUS" in Portugal bewiesen deutsche Start-ups, was autonome Überwasserdrohnen leisten können. Drohnenschwärme wie das System "Vanta" eskortierten Schiffe, überwachten Seegebiete und simulierten reale Bedrohungsszenarien. Diese autonomen Systeme agieren vernetzt, ausdauernd und weitreichend - und benötigen dabei vor allem eines: Sichere, latenzarme Datenverbindungen auch unter schwierigsten Bedingungen. Genau hier setzt Harvest Technology Group Ltd an. Das Unternehmen liefert die Grundlage für sichere Kommunikation von "Seabed to Space" - also vom Meeresgrund bis ins All.

Der stille Wandel auf See - ein Markt mit Langfristpotenzial

Wie Stark-Manager Philip Lockwood erklärt: "Ein paar Dutzend autonome Boote reichen, um ein Gebiet zu überwachen, für das früher eine ganze Flotte nötig war." Diese Fahrzeuge hören Anker schleifen, sehen Taucher ins Wasser gehen - und senden all diese Daten live an Kommandozentralen. Umso wichtiger ist eine zuverlässige Datenübertragung - insbesondere, wenn die Systeme monatelang autonom im Einsatz sind. Die Technologien von Harvest Technology ermöglichen genau das: sichere Datenkommunikation über Satelliten oder verschlüsselte Netzwerke, auch in isolierten, maritimen Umgebungen.

Ergänzung oder Ersatz? Das neue Flottenbild entsteht

Auch klassische Einheiten wie die geplanten Fregatten F126 und F127, neue U-Boote und Seefernaufklärer bleiben unverzichtbar. Doch ihr Einsatzprofil verändert sich: Sie sollen künftig als Träger für modulare, unbemannte Systeme dienen. Hierfür braucht es modulare Schnittstellen, flexible Steuerungsarchitekturen - und ein starkes Rückgrat für Datenkommunikation. Auch in dieser neuen Flottenstruktur spielt Harvest Technology eine zentrale Rolle.

Zwischen Innovation und Ethik: Seekriegsführung im Umbruch

Die Kombination aus klassischen Kriegsschiffen und vernetzten, autonomen Einheiten verändert nicht nur die Taktik, sondern auch die strategische Logik. Laut Sicherheitsexperten wie Peters könnte dies sogar internationale Normen verschieben: "Ein zerstörtes System ohne Besatzung erzeugt eine ganz andere politische Debatte als ein versenktes Kriegsschiff mit Toten." Hier zeigt sich: Autonome Systeme senken die Einsatzrisiken - und damit möglicherweise auch die Hemmschwelle für militärisches Handeln.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

