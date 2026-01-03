Starke Kursentwicklung der MTU Aero Engines-Aktie am Freitag, dem 02. Januar. Die Aktien des Triebwerkherstellers stiegen um 4,48 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 371,20 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 372,00 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine gute Entwicklung: Mit einem Plus von fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS