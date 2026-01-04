ZenaTech erweitert Technologiefokus: Neuer US-Standort für KI-Drohnen und Quantencomputing stärkt Zukunftsfelder

Anzeige / Werbung

Fokus auf nationale Sicherheit und Zukunftstechnologien

ZenaTech Inc., ein Anbieter technologischer Geschäftslösungen mit Spezialisierung auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-Software-as-a-Service (SaaS) und Quantencomputing, hat ein Update zum bereits angekündigten Forschungs- und Entwicklungszentrum seiner Sparte Zena AI veröffentlicht. Die Eröffnung des neuen R&D Centers in Baton Rouge, Louisiana, ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Ziel des neuen Standorts ist es, gezielt die Anforderungen des US-Kriegsministeriums (Department of War), der DARPA sowie weiterer Bundesbehörden zu unterstützen. Entwickelt werden sollen sichere, verteidigungsorientierte KI-Systeme, die durch Quantencomputing-Forschung weiterentwickelt werden. Die Forschungsschwerpunkte reichen von KI-gestützter Entscheidungsunterstützung über autonome Geheimdienstarchitekturen bis hin zu Sensorfusion, Edge-Intelligenz und quantenunterstützter Modellierung.

Stärkung der US-Fähigkeiten für KI-gestützte Verteidigung

"Die Eröffnung im ersten Quartal 2026 spiegelt jene Fortschritte wider, die wir beim Aufbau eines speziellen, in den USA ansässigen Forschungszentrums verzeichnen, das auf die Prioritäten der nationalen Verteidigung ausgerichtet ist und gleichzeitig unsere Kapazitäten und Fähigkeiten stärkt, die für die beschleunigte Entwicklung zukunftsfähiger ZenaDrone-Lösungen erforderlich sind", so CEO Dr. Shaun Passley. Das Zentrum soll Behörden im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich mit "hochsicheren KI- und neuen quantenbasierten Fähigkeiten" unterstützen, die vollständig in den USA entwickelt werden.

Hightech-Team für drohnengestützte Sicherheitslösungen

Am neuen Standort wird ein multidisziplinäres Team aus Softwareentwicklern, Datenwissenschaftlern, Systemingenieuren und Spezialisten für Drohnentechnologie tätig sein. Damit will ZenaTech nicht nur eigene Kompetenzen stärken, sondern auch zur Entwicklung der Technologiebranche in Louisiana beitragen. Hochschulpartnerschaften und die Zusammenarbeit mit Verteidigungsorganisationen sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die Forschung des Zentrums soll eine breite Palette verteidigungsnaher Anwendungen ermöglichen. Dazu gehören autonome Navigation, Koordination von Drohnenflotten, Entscheidungsmodelle in Echtzeit sowie intuitive Steuerungssysteme, etwa durch Sprachbefehle oder Apps.

"Eagle Eye"-Projekt als Zukunftsmodul für das Gefechtsfeld

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Weiterentwicklung von Eagle Eye - einer integrierten Lösung, die KI-Drohnen, historische und aktuelle Daten sowie Quantencomputing kombiniert. Ziel ist es, präzise Vorhersagen, schnellere Entscheidungsfindung und eine optimierte Einsatzleistung zu ermöglichen. Das Projekt soll eng an den KI-Aktionsplan des Weißen Hauses anknüpfen. Auch die drei Präsidialerlasse vom 23. Juli 2025 - zur Förderung heimischer KI-Innovation, Infrastrukturentwicklung und neutraler KI - werden aktiv unterstützt.

Globale Expansion mit tiefen Wurzeln in Forschung und Praxis

ZenaTech ist seit 2017 im Bereich KI-Drohnen und Quantenlösungen aktiv. Mit seinen ZenaDrone-Produkten bietet das Unternehmen Software- und Hardwarelösungen für Kunden in Behörden, Industrie, Landwirtschaft und Verteidigung. Die Drohnen kommen in Anwendungen wie Inspektion, Wartung, Überwachung oder Compliance zum Einsatz und helfen, betriebliche Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

ZenaDrone: Von der Landwirtschaft zur multifunktionalen Plattform

Ursprünglich gegründet, um den Hanfanbau zu modernisieren, hat ZenaDrone - eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech - inzwischen sein Portfolio deutlich ausgeweitet. Die ZenaDrone 1000 ist heute in der Landwirtschaft und im Verteidigungssektor im Einsatz, während die IQ Nano für Lagerlogistik und Sicherheit in Innenräumen optimiert wurde. Die Outdoor-Drohne IQ Square ist speziell für Vermessungen und Inspektionsaufgaben im kommerziellen sowie im militärischen Umfeld konzipiert.

Mit dem neuen Forschungszentrum und den integrierten Zukunftstechnologien untermauert ZenaTech seine Position als innovationsgetriebener Technologielieferant im Spannungsfeld von KI, Quantencomputing und Verteidigung.

