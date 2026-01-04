Unterföhring (ots) -Ein wunderschöner See. Ein traumhaftes Bergpanorama. Ein Ärzteteam, das anpackt. Ein Dorf, das zusammenhält - und neue Geheimnisse. Morgen, 5. Januar 2026, reist SAT.1 am Vorabend endlich wieder nach Wiesenkirchen am Schliersee: "Die Landarztpraxis" startet mit vertrauten und neuen Gesichtern in die vierte Staffel.Und so geht's in Wiesenkirchen weiter:Isa (Diane Willems) und Lukas (Michael Raphael Klein) kennen nach ihren Flitterwochen nur ein Thema: Sie hoffen darauf, endlich ein Kind adoptieren zu dürfen. Doch dann werden sie schneller Eltern als gedacht.Isas Bruder Fabian (Oliver Franck) ist ohne Sarah und Leo aus Italien zurückgekehrt und stürzt sich in seiner Praxis in die Arbeit - bis eine neue Frau sein Herz berührt.Die Marinos können es kaum erwarten, ihr neues Familienmitglied kennen zu lernen. Als bei Bianca (Rosetta Pedone) die Fruchtblase platzt, ist klar, dass sie es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schafft. Ausgerechnet jetzt ist Julian (Alexander Milo) auf dem Weg zum Flughafen. Verpasst er die Geburt seines Kindes?Max (Alexander Koll) hofft bisher vergeblich auf eine Versöhnung mit Sohn Basti (Simon Lucas) und leidet sehr darunter. Ablenkung bringt ihm die Freundschaft plus mit Alexandra (Katrin Anne Heß). Und dann ist da auch noch seine Schwester Vicky Raichinger (Juliane Fisch), die nach 15 Jahren plötzlich in Wiesenkirchen auftaucht und sich mit Maxaussprechen möchte. Vicky hat allerdings noch einen anderen Grund, in die Heimat zurückzukehren: ein gebrochenes Herz. Der geheimnisvolle Simon (Ben Braun), der die Marinos in der "Alten Post" unterstützt, könnte den Kummer schnell vergessen lassen..."Die Landarztpraxis", Staffel 4, ab morgen, 5. Januar 2026, um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsemail: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6189694