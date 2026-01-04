Die Entwicklung rund um den RuMaS Börsentipp zur Deutschen Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) ist bislang wenig zufriedenstellend verlaufen. Bereits am 04. November empfahl RuMaS einen Einstieg in die Aktie und wies zudem auf ein entsprechendes Hebel-Zertifikat hin, das bislang einen maximalen Gewinn von 38 Prozent erzielte.Am ersten Handelstag des neuen Jahres unternahm die Aktie einen Versuch, aus ihrer Bodenbildungsphase nach oben auszubrechen. ...

