In der Welt der kritischen Metalle spielt sich derzeit ein Lehrstück über Marktmacht und geopolitische Abhängigkeit ab. Wolfram, das aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit für die Rüstungsindustrie, den Werkzeugbau und die Halbleitertechnik unverzichtbar ist, wird knapper und teurer - 2026 dürften die Preise für APT vierstellig werden. Der chinesische Marktführer Xiamen Tungsten demonstrierte über viele Jahre eindrucksvoll, wie lukrativ das Geschäft mit Wolfram ist. Doch während westliche Industrieunternehmen, wie etwa Rheinmetall oder auch Boeing, händeringend nach Material suchen, zeigt sich, dass die bisherigen Alternativen in Vietnam, namentlich Masan High-Tech Materials, die Lücke aufgrund geologischer Limits nicht schließen können. Genau in dieses Versorgungsvakuum stößt Almonty Industries. Mit der Inbetriebnahme der hochgradigen Sangdong-Mine in Südkorea und der geplanten Expansion in den USA bietet Almonty die dringend benötigte Versorgungssicherheit und ermöglicht Anlegern, an den hohen Margen des Sektors zu partizipieren - jedoch ohne das geopolitische Risiko Chinas und weiteren einzigartigen Vorteilen.Den vollständigen Artikel lesen ...
