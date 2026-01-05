BMW hat offenbar die Testproduktion seiner Elektroautos der Neuen Klasse in seinem Werk in Shenyang eingeläutet. Mit der laufenden Vorserie des BMW iX3 mit langem Radstand sieht sich das Unternehmen für den Beginn der Serienproduktion in 2026 gerüstet. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua werden schon seit kurz vor Weihnachten 2025 die ersten Vorserien-Exemplare des iX3 mit langem Radstand in Shenyang gebaut. Wann genau in diesem Jahr die offizielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
