Die Zahlen für das Gesamtjahr 2025 werden zwar erst für Mitte Februar erwartet. Angesichts der EU-weiten Neuzulassungen bis einschließlich November geht das ICCT davon aus, dass unter den deutschen Autobauern nur BMW die Klimaziele der EU erreichen wird. Warum für Mercedes und VW aber keine direkten Folgen drohen. Laut einer Analyse des ICCT für das Handelsblatt kommen die bis Ende November in der EU neu zugelassenen Fahrzeuge der BMW Group (also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net