In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|24,550
|24,750
|14:58
|24,550
|24,750
|14:38
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Baidu, Coupang, Klarna Group, Astera Labs, Century Aluminium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse ..
► Artikel lesen
|29.12.25
|Better Artificial Intelligence Stock: Navitas Semiconductor vs. Astera Labs
|17.12.25
|Nvidia, Broadcom, Astera Labs among Morgan Stanley's top chip stocks for 2026
|17.12.25
|ALAB Benefits From Strong Connectivity Demand: A Sign for More Upside?
|16.12.25
|ALAB vs. AVGO: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:10
|Baidu-Aktie: Das neue Top-Investment aus China?
|Die Baidu-Aktie schoss in den letzten drei Handelstagen um satte +24% in die Höhe. Zum Wochenstart korrigiert der Kurs des chinesischen Technologiekonzerns allerdings um ca. -3% nach unten. Ist die...
► Artikel lesen
|13:45
|Baidu 2026: Warum der Kunlunxin-Börsengang als "kluger Schachzug" gilt
|BEIJING, China (IT-Times) - Zum chinesischen Internetkonzern Baidu haben Analysten einer Investmentgesellschaft einen Research-Bericht veröffentlicht und erwarten durch den Börsengang der Chip-Unit...
► Artikel lesen
|13:31
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Baidu, Coupang, Klarna Group, Astera Labs, Century Aluminium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse ..
► Artikel lesen
|11:45
|Baidu-Aktie im Aufwind: Nomura sieht massives Potenzial durch KI-Chip-Spin-off und Dividenden
|BEIJING, China (IT-Times) - Der japanische Broker Nomura hat einen Research-Bericht zu Baidu veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens nach dem angekündigten Börsengang der Chip-Sparte...
► Artikel lesen
|08:47
|Jefferies Lifts BIDU-SW's TP to HKD176; Spinning Off Kunlunxin for Listing Helps Unlock Value
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Baidu, Coupang, Klarna Group, Astera Labs, Century Aluminium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse ..
► Artikel lesen
|18.12.25
|Century Aluminum stock initiated with Buy rating at Texas Capital Securities
|18.12.25
|Texas Capital Securities startet Coverage für Century Aluminum mit "Kaufen"-Einstufung
|21.11.25
|Glencore cuts Century Aluminum stake to 33% after U.S. tariff-driven rally
|18.11.25
|Glencore cuts Century Aluminum stake to 33% after tariff-driven rally
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:34
|Morgan Stanley bekräftigt "Overweight"-Rating für Coupang-Aktie trotz Bedenken wegen Datenlecks
|13:31
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Baidu, Coupang, Klarna Group, Astera Labs, Century Aluminium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse ..
► Artikel lesen
|13:30
|Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Coupang stock amid data breach concerns
|10:22
|Coupang Puts Logistics Centers Worth 1 Trillion Won up for Sale
|08:26
|Coupang Financial under scrutiny over high-interest loans to third-party sellers
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Baidu, Coupang, Klarna Group, Astera Labs, Century Aluminium
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber den Jahresübergang an der Börse ..
► Artikel lesen
|So
|Faruqi & Faruqi LLP: SHAREHOLDER ALERT: Faruqi & Faruqi, LLP Investigates Claims on Behalf of Investors of Klarna Group plc
|Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In Klarna To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired...
► Artikel lesen
|Fr
|Die Klarna Einmalkarte: So nutzt ihr die virtuelle Karte richtig
|Mi
|Berger Montague: Berger Montague PC Investigating Claims on Behalf of Klarna Group plc (KLAR) Investors After Class Action Filing
|Philadelphia, Pennsylvania--(Newsfile Corp. - December 31, 2025) - National plaintiffs' law firm Berger Montague PC announces that a class action lawsuit has been filed against Klarna Group plc...
► Artikel lesen
|Mi
|Podcast "Finance Forward": Warum Klarna-Investor Atomico auf eine neue Kryptoära wettet