EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.01.2026 / 15:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 5. Januar 2026 - Im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 623.442 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 29.12.2025 94.462 44,2222 XETA 29.12.2025 9.108 44,1963 TQEX 29.12.2025 53.994 44,2288 CEUX 29.12.2025 12.436 44,2408 AQEU 30.12.2025 91.818 44,4140 XETA 30.12.2025 10.150 44,4282 TQEX 30.12.2025 45.403 44,4086 CEUX 30.12.2025 6.071 44,3731 AQEU 31.12.2025 0 - XETA 31.12.2025 0 - TQEX 31.12.2025 0 - CEUX 31.12.2025 0 - AQEU 01.01.2026 0 - XETA 01.01.2026 0 - TQEX 01.01.2026 0 - CEUX 01.01.2026 0 - AQEU 02.01.2026 138.249 44,5327 XETA 02.01.2026 25.158 44,5058 TQEX 02.01.2026 114.800 44,5219 CEUX 02.01.2026 21.793 44,4994 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.650.389 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com