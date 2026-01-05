Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the
Identify code of the
Transaction
Identify code of
Total daily
Daily weighted
Market
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
29/12/2025
FR0014000MR3
40 000
62.0327
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
30/12/2025
FR0014000MR3
30 000
62.3051
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
31/12/2025
FR0014000MR3
30 075
62.2220
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
31/12/2025
FR0014000MR3
9 500
62.2726
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
31/12/2025
FR0014000MR3
195
62.4422
AQEU
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
31/12/2025
FR0014000MR3
230
62.4400
TQEX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/01/2026
FR0014000MR3
30 000
62.1639
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/01/2026
FR0014000MR3
10 000
62.1336
CEUX
TOTAL
150 000
62.1745
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
