Quectel hat heute bekannt gegeben, dass es Schreiben an Telit Cinterion, die Thales Group, DBAY Advisors, Liberty Bell Project und Charles Parton gesandt hat, in denen es diese auffordert, die Verbreitung falscher und diffamierender Aussagen über Quectel hinsichtlich der Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheit seiner Produkte und der angeblichen Verbindungen des Unternehmens zur chinesischen Regierung einzustellen.

In den Schreiben wird geltend gemacht, dass Telit Cinterion, die Thales Group, DBAY Advisors, Charles Parton und mit Parton verbundene Einrichtungen, darunter das Royal United Services Institute, der Council on Geostrategy und das Liberty Bell Project, koordinierte Desinformationskampagnen gegen Quectel durchgeführt haben. In den Schreiben wird behauptet, dass die Bemühungen, die darauf abzielen, dem Geschäft von Quectel durch böswillige Falschaussagen zu schaden, unangemessene und unfaire Geschäftspraktiken darstellen und eingestellt werden müssen.

"Quectel setzt sich für fairen Wettbewerb und verantwortungsbewusstes Geschäftsverhalten ein", erklärte Jaron Xu, Chief Sales Officer von Quectel. "Wir tolerieren keine Versuche, unsere Kundenbeziehungen zu beeinträchtigen und unter unlauteren Bedingungen zu konkurrieren, indem unter dem Deckmantel unabhängiger Fachkompetenz in koordinierter Weise böswillig falsche Behauptungen verbreitet werden. Wir werden uns energisch gegen unlautere Geschäftspraktiken von Wettbewerbern wehren und keine unwahren und diffamierenden Praktiken tolerieren, die sich gegen Quectel und seine Kunden richten."

Quectel forderte die Wettbewerber und Partner auf, dieses Verhalten unverzüglich einzustellen.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden.

Mit einem globalen Team von mehr als 5.800 Mitarbeitenden stehen wir an der Spitze der Bereitstellung von End-to-End IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-und WiFi-Lösungen sowie Bluetooth-Module, Antennen mit hoher Empfangsleistung, Mehrwertdienstleistungen und komplette schlüsselfertige Angebote, darunter ODM-Dienste und Systemintegrationen umspannen.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com oder LinkedIn.

