Der DAX dürfte am Dienstag an seine jüngste Rekordjagd anknüpfen und weiter in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten vorstoßen. Bereits vor Handelsbeginn signalisierte der Broker IG einen freundlichen Start: Rund zwei Stunden vor Börseneröffnung wurde der deutsche Leitindex bei 24.913 Punkten taxiert, was einem leichten Plus von 0,18 Prozent entspricht.Schon ein Anstieg auf 24.873 Zähler würde ausreichen, um das erst am Vortag nach dreimonatiger Pause markierte Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
