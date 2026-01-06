Der Bericht für das vierte Quartal 2025 sowie der Jahresbericht werden am 26. März erwartet. Das Quartal entwickelte sich in einem deutlich weniger unterstützenden Jackpot-Umfeld, da der Eurojackpot an Dynamik verlor: Die durchschnittlichen Jackpots sanken im Jahresvergleich um etwa 54 %, und es konnten keine Jackpot-Spitzenwerte realisiert werden (im Vergleich zu sieben Spitzenwerten im letzten Jahr und zwei im dritten Quartal), was zu einem Rückgang der Einsätze um etwa 47 % im Jahresvergleich führte. Im Gegensatz dazu bot 6aus49 eine gewisse Stabilisierung, da höhere durchschnittliche Jackpots (+50 % im Jahresvergleich) ein Wachstum der Einsätze von etwa 4,5 % im Jahresvergleich unterstützten, jedoch nicht ausreichten, um den Rückgang beim Eurojackpot auszugleichen. Vor diesem Hintergrund prognostizieren wir für das vierte Quartal einen Gruppenumsatz von etwa 54,5 Mio. EUR (-19 % im Jahresvergleich, -10 % im Quartalsvergleich) und eine EBITDA-Marge, die auf etwa 28 % sinkt (-12 Prozentpunkte im Jahresvergleich, -2,7 Prozentpunkte im Quartalsvergleich). Dies spiegelt eine geringere Benutzerbindung, schwierigere Vergleichszahlen und anhaltende Investitionen im zweiten Halbjahr wider, die teilweise durch eine geringere als erwartete Marketingintensität in Ermangelung von Jackpot-Spitzenwerten abgemildert wird. Für 2026 modellieren wir ein Umsatzwachstum von knapp unter 10 %, mit einer moderaten Erweiterung der EBITDA-Margen im Jahresvergleich, wobei weiteres Potenzial für die Margensteigerung besteht, falls die Marketingintensität und -investitionen niedriger ausfallen als angenommen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 67,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se





© 2026 mwb research