EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations
19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2262088 19.01.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group