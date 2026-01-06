Der Infineon-Aktie gelingt ein bärenstarker Start ins neue Jahr. Nachdem der deutsche Halbleiterkonzern bereits am Freitag und Montag in Summe um über +5% zulegen konnte, geht es am Dienstag um weitere +5% nach oben. Damit setzt sich Infineon an die Spitze des europäischen Leitindex EuroStoxx50. Was steckt hinter dem tollen Jahresauftakt und welches Potenzial auf die Infineon-Aktie 2026? Ein bullisches Kursziel Kurstreiber zum Jahresbeginn ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
