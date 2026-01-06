Paris / London / Zürich - Der Aufwärtsdrang an Europas Aktienmärkten ist am Dienstag ins Stocken getragen. Der EuroStoxx 50 schaffte zunächst ein weiteres Rekordhoch, verlor am Mittag dann aber 0,37 Prozent auf 5.905,51 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tat sich ebenfalls nicht viel. Der britische Leitindex FTSE 100 stieg zuletzt um 0,54 Prozent auf 10.058,40 Zähler, der Schweizer SMI verlor dagegen 0,36 Prozent auf 13.200,37 Punkte. Stärkster Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab