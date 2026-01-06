Chariot Resources ebnet mit Shanghai GreatPower den Weg für nigerianisches Lithiumgeschäft

Anzeige / Werbung

Strategische Partnerschaft mit globalem Batterieriesen

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd. geschlossen - einem führenden chinesischen Anbieter für Batteriematerialien. Ziel ist eine umfassende Zusammenarbeit rund um Chariots Lithiumprojekte in Nigeria. Die Vereinbarung sieht unter anderem die potenzielle Lieferung von bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat jährlich an GreatPower vor. Der Transport soll über einen zentralen Umschlagplatz im nigerianischen Sagamu erfolgen.

Im Fokus steht die Schaffung einer stabilen Lieferkette vom Rohstoffabbau in Nigeria bis zur Weiterverarbeitung in China. Eine Due-Diligence-Prüfung sowie der Abschluss eines verbindlichen Abnahmevertrags sind Voraussetzungen. Darüber hinaus wurde vereinbart, mögliche Finanzierungsmodelle wie Kreditlinien oder Vorauszahlungen zu prüfen, um Exploration und Projektentwicklung zügig voranzutreiben.

Verarbeitung vor Ort als nächster Meilenstein

Ein weiterer Baustein der Partnerschaft ist die Prüfung einer lokalen Lithiumverarbeitungsanlage in Nigeria. Die Anlage würde es erlauben, das gewonnene Roherz direkt vor Ort zu Spodumenkonzentrat zu veredeln. Auch nachhaltige Technologien stehen auf der Agenda: Chariot und GreatPower wollen künftig elektrische Schwerlastfahrzeuge und solarbetriebene Mikronetze für den Bergbaubetrieb einsetzen.

GreatPower bringt dabei nicht nur technologische Expertise, sondern auch Marktzugang mit. Das Unternehmen betreibt sechs Industrieanlagen in China, liefert an globale Großkunden wie LG Energy Solution, CATL, BMW und Samsung - und gilt als verlässlicher Akteur im Batteriemetallmarkt. Der Jahresumsatz liegt bei über 4 Milliarden CNY. Zudem gewinnt das Unternehmen aus recycelten Batterien jährlich große Mengen Nickel und Kobalt zurück und treibt aktiv die Entwicklung neuer Kathodenmaterialien voran.

Weitreichende Synergien entlang der Lieferkette

Die strategische Verbindung zwischen Chariots Projektportfolio in Nigeria und dem integrierten Ökosystem von GreatPower eröffnet neue Perspektiven. "Ich schätze sehr das Potenzial des Chariot-Projekts, eine Lithiumressource von Weltklasse zu werden", kommentiert Aaron Cao, Gründer und Chairman von Shanghai GreatPower. "Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit Chariot markiert einen weiteren Meilenstein für GreatPower in der Zusammenarbeit mit hochwertigen vorgelagerten Minen für kritische Metalle weltweit."

Auch Shanthar Pathmanathan, Vorstandschef von Chariot, zeigt sich überzeugt: "Die Beteiligung von Shanghai GreatPower ist eine starke Bestätigung unserer Strategie und bringt das technische Know-how und die notwendige potenzielle Finanzierung mit sich, um den vollen Wert unserer nigerianischen Vermögenswerte freizusetzen."

Verbindlich nur bei erfolgreichem Abschluss

Rechtlich bindend ist die Absichtserklärung nicht. Verbindliche Verträge sollen erst nach Abschluss der Due-Diligence und der Übernahme der nigerianischen Projekte - voraussichtlich im ersten Quartal 2026 - folgen. Die Abnahmevereinbarung zielt auf direkt verschiffbares Erz, das von einem ausgewählten Projekt stammen soll. Dafür sind noch mehrere Schritte erforderlich, darunter Bohrungen, Ressourcendefinition nach JORC-Standard, metallurgische Studien sowie technische und genehmigungsrechtliche Prüfungen.

Lokal veredeln, nachhaltig fördern

Neben der potenziellen Abnahme und Finanzierung bildet die geplante Lithiumverarbeitungsanlage einen zentralen Pfeiler der Partnerschaft. Die Partner wollen moderne elektrische Muldenkipper und Energiespeicherlösungen integrieren - ein wichtiger Schritt hin zu emissionsärmeren Minenbetrieben.

Parallel dazu prüfen beide Seiten Kreditlinien oder Vorauszahlungen zur Beschleunigung der Projektentwicklung. Shanghai GreatPower wird eine umfassende Due-Diligence durchführen. Ein erfolgreicher Abschluss wäre der Türöffner für exklusive Verhandlungen über einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen - mit dem Ziel, einen verbindlichen Abnahmevertrag und weitere Vereinbarungen zu finalisieren.

Ein starker Partner für den nächsten Entwicklungsschritt

Mit Shanghai GreatPower als potenziellem Abnehmer, Finanzierer und Technologiepartner sichert sich Chariot die Unterstützung eines erfahrenen Akteurs entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette. Die unverbindliche Absichtserklärung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und kann von beiden Seiten mit 30 Tagen Frist beendet werden - oder endet automatisch bei Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung.

