Glyphosat, Milliardenklagen und ein neuer Hoffnungsträger aus der Forschung: 2026 wird für Bayer zum alles entscheidenden Jahr.Bayer bekommt Rückenwind aus der Forschung. Das experimentelle Krebsmedikament Sevabertinib erhält gleich doppelte Unterstützung. Die Food and Drug Administration in den USA und das chinesische Center for Drug Evaluation stufen den Wirkstoff als bahnbrechende Therapie ein, teilte das Unternehmen mit. Die Einstufung soll die Entwicklung beschleunigen. Sevabertinib richtet sich an Patienten mit HER2 mutiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom in der Erstlinienbehandlung. Bayer sieht hier einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Vorläufige Studiendaten deuten auf …
