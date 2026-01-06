Dacia bietet seinen Spring in Deutschland jetzt mit einem Nachlass in Höhe von 5.000 Euro an. Der Dacia Spring Essential Electric 70 ist somit derzeit ab 11.900 Euro erhältlich - aber nur für Privatkunden. Das Angebot von Dacia gilt für Kauf-, Finanzierungs- und Leasingverträge von Spring-Neuwagen bis zum 28. Februar 2026, wie Dacia Deutschland mitteilt. Der überarbeitete Spring ist erst seit wenigen Wochen wieder bestellbar: Kurz vor Weihnachten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net