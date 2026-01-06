Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0008041005 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 06.01.2026 DE000A41YCR9 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 07.01.2026 Tausch 10:1
CA62848H1082 Muzhu Mining Ltd. 06.01.2026 CA6573361038 North Atlantic Titanium Corp. 07.01.2026 Tausch 1:1
CA58406U1012 MedBright AI Investments Inc. 06.01.2026 CA3799631013 Gogo AI Network Inc. 07.01.2026 Tausch 1:1
