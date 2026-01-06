Das Biotech-Unternehmen schafft heute eine Performance von aktuell + 9,7 %. Abgesehen vom zweiten "Exoten" AXON (+ 6,0 %), wird das Feld Top 10 klar von Halbleiter-Werten dominiert.
Für den Antrieb sorgen die gemeldeten Fortschritte beim Influenza-Impfstoff mit Codenamen mRNA-1010. Die saisonale Grippevorsorge für Menschen ab 50 wird mit positiven Phase-3-Studienergebnissen in die Zulassungsrunde beim US-Arzneimittelkontrolleur FDA und den entsprechenden Behörden in Kanada (Health Canada), Australien (Therapeutic Goods Administration, TGA) und Europa geschickt.
CEO Stéphane Bancel betonte die Vorteile von Impfstoffen auf mRNA-Basis. Die Flexibilität der Technologie erhöhe die Chance im Wettrennen mit Erreger-Mutationen. Für MODERNA erhöhen sich die Wachstumschancen. Diese werden ab 2027 durchschlagen, aber Börsianer und Analysten reagierten bereits heute positiv.
Helmut Gellermann
