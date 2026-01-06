Eckert & Ziegler ist ein Hersteller radioaktiver Komponenten für Medizin, Wissenschaft und Messtechnik. Bereits im Express-Service vom 22. Dezember wurde ausführlich über das Unternehmen berichtet und RuMaS-Abonnenten ein Einstieg in die Aktie vorgeschlagen.In der damaligen Analyse wurde festgestellt, dass sich der Aktienkurs an einer Unterstützungszone befindet, die bereits im Januar und April 2025 eine entscheidende Rolle gespielt hat. Diese Zone ...

