Allschwil, 07. Januar 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung mit Prokaryotics Inc. bekannt, einem privat geführten US-amerikanischen Biopharmaunternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung neuartiger Antiinfektiva befasst. Ziel der Kollaboration ist die gemeinsame Entwicklung eines neuartigen Breitband-Antipilzmittels (Antimykotikum) zur Behandlung schwerer invasiver Infektionen.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf ein Programm antimykotischer Moleküle mit neuartigem Wirkmechanismus und adressiert den dringenden ungedeckten Bedarf von Patientinnen und Patienten mit invasiven Infektionen durch Stämme von Candida, Aspergillus oder seltene Schimmelpilze. Ziel der gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten ist die Selektion eines klinischen Kandidaten, der dann durch Basilea in der klinischen Entwicklung weiter vorangetrieben wird.

Dr. Laurenz Kellenberger, Chief Scientific Officer von Basilea, sagte: «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Prokaryotics im Rahmen dieses Programms, dessen Ziel es ist, eine völlig neue Klasse von Breitband-Antimykotika für Patientinnen und Patienten mit schweren invasiven Infektionen zu entwickeln. Es besteht nach wie vor ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf an sicheren, wirksamen und einfach zu verabreichenden Antimykotika, die gegen besonders gefährliche Krankheitserreger wirksam sind. Diese Partnerschaft unterstreicht das fortwährende Engagement von Basilea, diesen Bedarf zu decken, was auch unsere robuste Forschungs- und Entwicklungspipeline im Bereich Antiinfektiva zeigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, bei der wir das Know-how von Prokaryotics in der Erforschung von Antiinfektiva mit den Fähigkeiten von Basilea, neuartige Medikamente auf den Markt zu bringen, kombinieren werden.»

Dr. Terry Roemer, Chief Scientific Officer von Prokaryotics, kommentierte: «Es besteht ein grosser medizinischer Bedarf an neuen Antimykotika mit neuartigen Wirkmechanismen, die sich von den derzeit klinisch eingesetzten Medikamenten unterscheiden. Diese Partnerschaft verbindet die Expertise und Leidenschaft von Prokaryotics für die Entdeckung neuartiger Antiinfektiva perfekt mit der herausragenden Rolle von Basilea bei der Entwicklung und Markteinführung neuartiger Medikamente.»

Im Rahmen der Vereinbarung wird Basilea eine nicht genannte Abschlagszahlung sowie kurzfristige Meilensteinzahlungen an Prokaryotics leisten. Nach erfolgreicher Festlegung eines klinischen Kandidaten würde Basilea im Rahmen einer exklusiven globalen Lizenz die klinische Entwicklung und weltweite Vermarktung übernehmen. Unter dieser Lizenz hätte Prokaryotics Anspruch auf bis zu USD 48.5 Mio. an Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren (Royalties) auf die weltweiten Netto-Umsätze im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Über invasive Infektionen mit Aspergillus-Schimmelpilzen und seltenen Schimmelpilzen

Invasive Aspergillose, verursacht durch Aspergillus-Schimmelpilze, und invasive Infektionen mit seltenen Schimmelpilzen (z. B. Fusarium spp., Lomentospora prolificans, Scedosporium spp., und Mucorales-Pilze) sind lebensbedrohliche Infektionen, die vor allem immungeschwächte Patientinnen und Patienten betreffen, darunter solche mit Blutkrebs, Transplantationspatienten oder Patienten mit anderen Immunschwächekrankheiten. Diese Infektionen sind mit einer hohen Morbidität und Sterblichkeit verbunden.[1, 2]

Über invasive Infektionen mit Candida-Hefepilzen

Invasive Infektionen mit Candida-Hefepilzen, wie zum Beispiel Candidiasis, einschliesslich der tiefsitzenden Gewebe-Candidiasis und der Candidämie (Candida-Blutstrominfektion), sind zunehmend bedeutendere Spitalinfektionen, insbesondere bei Patientinnen und Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden. Candida-Arten sind in den USA die vierthäufigste Ursache für Blutstrominfektionen in Spitälern.[3] Die Prognose bei invasiver Candidiasis ist nach wie vor ungünstig, und die Sterblichkeitsrate liegt Berichten zufolge bei bis zu 40 %, selbst wenn die Patienten eine antimykotische Therapie erhalten.[4]

Über Prokaryotics

Prokaryotics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf von Merck & Co. auslizenzierten Antibiotika-Entwicklungsprojekten und eigenen Forschungsprogrammen aufbaut und sich der Behandlung lebensbedrohlicher mikrobieller Infektionen durch multiresistente Bakterien und Pilze verschrieben hat. Prokaryotics kombiniert fundiertes Fachwissen in den Bereichen mikrobielle Physiologie und medizinische Chemie mit einem ausgeprägten Kooperationsgeist und einer Passion für die Wissenschaft, um mechanistisch neuartige Antibiotika zu entwickeln, die speziell auf die Biogenese der mikrobiellen Zellwand und Zellhülle abzielen - den grundlegenden Barrieren, die diese Krankheitserreger aufbauen, um den Auswirkungen einer Antibiotikabehandlung und des menschlichen Immunsystems auf natürliche Weise zu widerstehen. Prokaryotics ist davon überzeugt, dass solche Antibiotika der nächsten Generation zweifellos unerlässlich sind, um der globalen Bedrohung durch Arzneimittelresistenzen entgegenzuwirken.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

