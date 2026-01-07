Frankfurt/Main - Der Boom um Künstliche Intelligenz beflügelt US-Techkonzerne und sorgt für eine Ablösung bei den wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. Zum Ende des vergangenen Jahres lag der Chiphersteller Nvidia bei einem Börsenwert von gut 4,5 Billionen Dollar. Damit lag Nvidia vor dem iPhone-Konzern und langjährigen Spitzenreiter Apple, der auf rund vier Billionen Dollar kam. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
