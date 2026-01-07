München (ots) -- Energiewende: Consors Finanz baut sein Engagement im Bereich nachhaltiger Energie aus.- Flexible Ratenzahlung: Kauf von umweltfreundlichen Energielösungen von EcoFlow in monatlichen Raten möglich- Vorteile für private Haushalte: keine hohen Anschaffungskosten und sofort selbst erzeugten Strom nutzenMit EcoFlow hat Consors Finanz einen weiteren starken Partner gewonnen, der private Haushalte bei der Investition in umweltfreundliche Energielösungen unterstützt. Ab sofort können Kund:innen von EcoFlow Balkonkraftwerke, Batteriespeicher und tragbare Powerstations in monatlichen Raten finanzieren, anstatt den vollen Kaufpreis auf einmal zu zahlen. Die Ratenfinanzierung ermöglicht planbare monatliche Ausgaben und hilft den Kund:innen, schnell ihre Stromkosten zu reduzieren.Die Ratenkreditanträge werden direkt beim Online-Kauf über den EcoFlow-Webshop eingereicht - die Kreditentscheidung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Sekunden. Die Ratenzahlungen lassen sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse anpassen: Die Kreditsummen reichen von 100 bis zu 15.000 Euro, die Laufzeiten von sechs bis 72 Monaten. Zudem sind jederzeit Sondertilgungen möglich."Unser Ziel bei EcoFlow ist es, saubere und intelligente Energielösungen für einen möglichst großen Teil der Haushalte zugänglich zu machen", sagt Yidan Yuan, General Manager Europa bei EcoFlow. "Durch die Partnerschaft mit Consors Finanz überwinden wir eine der größten Hürden - die hohe Anfangsinvestition. Die flexible Finanzierung ermöglicht es mehr Menschen, sofort ihren eigenen grünen Strom zu erzeugen und zu speichern und somit von niedrigeren Energiekosten zu profitieren.""Mit der Zusammenarbeit bieten wir privaten Haushalten ein attraktives Angebot, mit dem sie ihre Energieversorgung unabhängiger gestalten und von erneuerbaren Energien profitieren können", so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz. "Gleichzeitig stärken wir unser Engagement für mehr nachhaltige Energielösungen und ein klimaneutrales Kreditportfolio."EcoFlow erklärtes Ziel ist es, intelligente und umweltfreundliche Energielösungen für Einzelhaushalte, Familien und die Gesellschaft anzubieten sowie ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiepartner für seine Kund:innen zu sein.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de (http://www.consorsfinanz.de)https://www.consorsfinanz.de/blog-mehrwertÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit zwölf Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de (http://www.bnpparibas.de)Über EcoFlowGegründet 2017, zählt EcoFlow zu den globalen Marktführern im Bereich saubere Energie. Sie widmen sich der Aufgabe, eine neue Welt durch Innovation zu gestalten. Mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits über fünf Millionen Nutzer in 140 Märkten unterstützt. Die Mission des Unternehmens ist es, Nummer eins bei der Energieversorgung zu werden - flexibel, innovativ, zuverlässig, einfach und gründlich, zu Hause, im Freien und darüber hinaus. www.ecoflow.com/de (http://www.ecoflow.com/de)