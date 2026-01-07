Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der BayWa AG vom 06.01.2026:Der Aufsichtsrat der BayWa Aktiengesellschaft (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) hat heute in einer Sitzung über eine zukünftige personelle Ausrichtung des Vorstands ergebnisoffen beraten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Beratungen des Aufsichtsrats entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de