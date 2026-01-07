München (ots) -Der Countdown läuft: ab Donnerstag wird der erste EM-Titel des Jahres 2026 in Heidelberg bei der Hallenhockey-Europameisterschaft der Männer vergeben. Bei MagentaTV und MagentaSport werden bis Sonntag alle deutschen sowie k.o.-Spiele live und kostenlos gezeigt. Deutschland spielt morgen zum Auftakt gegen Irland (ab 20.05 Uhr).Die deutsche Hallen-Nationalmannschaft hat als amtierender Welt- und Europameister nur ein Ziel: Mission Titelverteidigung! Sieht auch MagentaSport-Reporter Adrian von der Groeben so: "Für Deutschland zählt bei der Hallenhockey-EM vor heimischer Kulisse nur der Titel." Aber: die deutsche Konkurrenz wird immer besser, sagt von der Groeben: "Hallenhockey hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Früher war Deutschland Vorreiter. Heute schließen andere Nationen auf. Das Tempo ist enorm hoch und die Spieler sind technisch unglaublich beschlagen. Auf diesem Niveau ist beste Unterhaltung geboten!"Alle wichtigen Hockey-Turniere laufen bei MagentaTV- und MagentaSport. Auch die WM 2026 der Frauen und Männer in den Niederlanden und Belgien (ab 15. August), die komplette Pro League-Serie der DHB-Frauen und -Männer. Das Hockey-Jahr wird die Hallen-EM der Männer (ab 08. - 11.01.) eröffnet, am 15.01. startet die Frauen-Hallen-EM mit Deutschland in Prag live.Deutscher Mix aus Routiniers und erfolgshungrigen Talenten in HeidelbergIm Heidelberger SNP-Dome kämpfen ab Donnerstag die 10 besten europäischen Hallenhockey-Nationen um den Titel des Europameisters. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppe B auf Irland, die Schweiz, Belgien und Spanien. Die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) geht nach dem Triumph 2024 in Belgien als Titelverteidiger und mit insgesamt 17 EM-Titeln auch als Rekord-Europameister an den Start - mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und erfolgshungrigen Debütanten: Die beiden Hallen-Bundestrainer Jan-Philipp Rabente und Matthias Witthaus haben fünf Weltmeister von 2025, aber auch eine Reihe von Neulingen nominiert: Jasper Ditzer, Anton Boeckel, Tom Schmidt-Didlaukies, Anton Pöhling und Nicolas Proske gehörten bereits bei der WM im vergangenen Februar zum siegreichen DHB-Team. Torhüter Jasper Ditzer triumphierte bei der U21-WM in Indien vor wenigen Wochen mit dem Feldhockey-Nachwuchs und wurde im Finale mit großartigen Paraden zum Matchwinner. Für Spieler wie Luca Großmann, Kapitän beim Bundesligisten TSV Mannheim, ist es die Premiere im deutschen Dress.Fun & Fast: Bekanntes On-Air-Team bringt TV-Publikum die Faszination Hallenhockey näherMit einer Topbesetzung geht auch das On-Air-Team bei MagentaSport und MagentaTV an den Start, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die Faszination Hallenhockey, einer rasanten Sportart mit hohem Unterhaltungswert, mit Leidenschaft und Fachwissen näherzubringen: Kommentator Adrian von der Groeben ist als "Stimme des Hockeys" am Mikro dabei, Simon Köpfer moderiert. Als Expertin liefert Hockey-Torhüterin Chiara Vischer Analysen und Hintergründe.Deutschlands bekanntester Hockey-Kommentator Adrian von der Groeben über die deutsche Mission Titelverteidigung und die größten Konkurrenten: "Für Deutschland zählt bei der Hallenhockey-EM vor heimischer Kulisse nur der Titel. Alles andere als eine Titelverteidigung wäre eine Enttäuschung, auch wenn es keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Österreich ist mit Sicherheit der größte Widersacher. Aber auch Polen, Belgien und Tschechien haben Außenseiterchancen."Adrian von der Groeben über das deutsche EM-Aufgebot: "Der Kader verfügt über viel Qualität. Allerdings gibt es keinen großen Star. Mit Torhüter Jasper Ditzer ist ein frischgebackener U21-Weltmeister vom Feld mit dabei. Nik Kerner und Nicolas Proske sind die erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen im Kader. Dieter-Enrique Linnekogel hat extrem viel Erfahrung und ist einer der Führungsspieler im Aufgebot."Dem Publikum macht er Vorfreude auf Hallenhockey mit seiner Mischung aus hoher Dynamik und Unterhaltungswert: "Hallenhockey ist extrem schnell und dynamisch. Dadurch ist es vor allem technisch und körperlich extrem anspruchsvoll. Die Spieler sind unglaublich trickreich und sorgen für eine Menge Highlights. Hohe Intensität! Immer wieder Richtungswechsel, Kontersituationen und enorm viele Torszenen und Tore. Minimale Fehler werden gnadenlos bestraft.."Der MagentaSport Kommentator über die Entwicklung der Sportart auch im internationalen Vergleich: "Hallenhockey hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, ist international noch anerkannter. Früher war Deutschland Vorreiter. Heute schließen andere Nationen auf. Auf diesem Niveau ist beste Unterhaltung geboten!"Auch Deutschlands Hallenhockey-Frauen wollen ihren EM-Titel verteidigenDeutschlands Hallenhockey-Nationalmannschaft der Frauen will bei der EuroHockey Indoor Championship Women 2026 ebenfalls ihren Triumph von 2024 wiederholen - ihre EM findet vom 15. bis 18. Januar in Prag statt.Alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale sowie optional das Spiel um Platz 3 mit deutscher Beteiligung bei den Hallenhockey-Europameisterschaften gibt's live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSportEuroHockey Indoor Championship 2026 der MännerDonnerstag, 08.01.26ab 20.05 Uhr: Deutschland - IrlandFreitag, 09.01.26ab 13.50 Uhr: Schweiz - Deutschlandab 20.05 Uhr: Belgien - DeutschlandSamstag, 10.01.26ab 13.05 Uhr: Deutschland - Spanienab 19.10 Uhr: HalbfinalsSonntag, 11.01.26ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)ab 14.30 Uhr: FinaleEuroHockey Indoor Championship 2026 der FrauenDonnerstag, 15.01.26ab 10.45 Uhr: Deutschland - Irlandab 15.50 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 16.01.26ab 17.10 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 17.01.26ab 08.50 Uhr: Belgien - Deutschlandab 19.10 Uhr: HalbfinalsSonntag, 18.01.26ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)ab 14.30 Uhr: Finale