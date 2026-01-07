Der Ladeanbieter Allego hat in Zusammenarbeit mit der Immobilieninvestmentgesellschaft Mitiska REIM Belgiens größten Schnelllade-Hub im Malinas Retail Park in Mechelen eröffnet. Er umfasst 24 ultraschnelle Ladepunkte, die alle Plug-and-Charge unterstützen. Von den zwölf Ladestationen mit jeweils zwei Anschlüssen bieten acht eine Leistung von 300 kW und vier eine Leistung von 150 kW. An jeder der Ladesäulen können zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
