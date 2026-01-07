Die BVG hat wegen feiner Risse in der Karosserie vorübergehend 70 E-Busse von Ebusco stillgelegt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Einheiten des Modells Ebusco'…2.2. Da für die Busse eine Garantie besteht, soll der niederländische Hersteller die Reparatur nun zügig übernehmen. Wie die Tageszeitung "nd" berichtet, sind im Zuge von Routinekontrollen bei rund 70 von 270 Elektrobussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Schäden festgestellt worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
