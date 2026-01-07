Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A2QEFA1 The Platform Group AG 07.01.2026 DE000A40ZW88 The Platform Group SE & Co. KGaA 08.01.2026 Tausch 1:1
NL0015002CX3 Qiagen N.V. 07.01.2026 NL0015002SN0 Qiagen N.V. 08.01.2026 Tausch 19:20
