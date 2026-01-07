Rheinmetall stellt sich neu auf und fokussiert sich komplett auf das Rüstungsgeschäft. Die Aktie profitiert von geopolitischen Spannungen und milliardenschweren Aufträgen. Anleger wittern jetzt neue Kurschancen in einem dynamisch wachsenden Markt.Jahresauftakt mit kräftigem Kursplus Rheinmetall ist mit einem Kursgewinn von 2,9?% ins neue Börsenjahr gestartet. Die Aktie notiert aktuell bei 1600 Euro - ein deutliches Zeichen für das Ende der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de