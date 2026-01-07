Bronschhofen - Cicor muss seine Pläne zum Kauf von TT Electronics begraben. Die Aktionäre des britischen Mitbewerbers haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung das Angebot zwar knapp angenommen, die notwendige Mehrheit wurde aber klar verfehlt. An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics sei die für das Angebot von Cicor erforderliche Mehrheit von 75 Prozent der anwesenden und abgegebenen Stimmen nicht erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
