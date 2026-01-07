Die ThyssenKrupp-Aktie konnte nach dem leichten Rückgang Ende 2025 wieder deutlich zulegen. Am Mittwoch verbessert sie sich aktuell um +4,6% und steht bei 10,20 €. Momentan befindet sie sich in einer kritischen Phase. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Verkauf der Stahlsparte zieht sich hin Das Interesse des indischen Stahlherstellers Jindal an einer Übernahme der Stahlsparte von ThyssenKrupp sorgte im vergangenen Jahr für viel Euphorie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
