Kalamazoo startet PFS und Bohrprogramm

Kalamazoo Resources hat mit der ersten Bohrung unterhalb des Mt-Olympus-Tagebaus ein rund 2.600?Meter umfassendes Diamantbohrprogramm am Ashburton-Goldprojekt eingeleitet. Die Maßnahme markiert den Start der Pre-Feasibility Study (PFS) zur wirtschaftlichen Bewertung des Projekts. Die Zielzone wurde erreicht, die Bohrung auf 558,5?Meter verlängert. Analyseergebnisse stehen noch aus.
Projektleitung verstärkt
Im Zusammenhang mit dem Studienbeginn hat Kalamazoo Adam Garczynski von Project Delivery International als Projektleiter für die PFS bestellt. Das Unternehmen verwies auf Garczynskis mehr als
25-jährige Erfahrung in der Umsetzung großer Bergbauprojekte, insbesondere im Pilbara-Gebiet, sowie auf seine Spezialisierung auf Studien für Tagebau- und Untertagebetriebe. Die Berufung stelle
einen wichtigen Schritt zur fristgerechten Durchführung der PFS dar.
Mit dieser Personalentscheidung seien nun sämtliche Schlüsselberater eingebunden. Der formelle Start der PFS sei für die zweite Januarwoche 2026 vorgesehen. Laut Kalamazoo werden unter anderem Snowden Optiro (Ressourcengeologie), BHM Process Consultants (Metallurgie), Entech Mining Consultants (Bergbau und Geotechnik) sowie NewPro Consulting (Aufbereitung und Infrastruktur) beteiligt sein.
Bohrprogramm soll Ressourcengrundlage vertiefen
Das laufende Bohrprogramm zielt auf die Erkundung der abwärts gerichteten ("down plunge") Erweiterungen der bestehenden Indicated- und Inferred-Ressourcen unterhalb der aktuellen Grubenhülle. Die gewonnenen Daten sollen als Grundlage für die geotechnische Optimierung und die Erweiterung des bestehenden Tagebaukonzepts dienen. Nach Angaben des Unternehmens ist die derzeitige Unterbrechung des Bohrbetriebs auf die Weihnachtszeit zurückzuführen. Die Wiederaufnahme der Arbeiten sei für Mitte Januar geplant. Der Abschluss des Programms werde im Zeitraum Januar bis Februar 2026 erwartet.
