Neuer CEO soll Ashburton-Goldprojekt voranbringen

Kalamazoo Resources baut seine Führung aus und meldet Fortschritte bei der strategischen Weiterentwicklung seines wichtigsten Goldprojekts. Mit Andrew McDougall übernehme ab Mai 2026 ein erfahrener Manager aus der internationalen Bergbauindustrie die Rolle des Chief Executive Officer. Das Management stelle die Personalentscheidung als wichtigen Schritt dar, um das zentrale Entwicklungsprojekt des Unternehmens in die nächste Phase zu führen.

Branchenveteran übernimmt Führung

Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass Andrew McDougall zum neuen Chief Executive Officer ernannt worden sei. Sein Amtsantritt sei für den 4. Mai 2026 vorgesehen. McDougall verfüge nach Angaben des Unternehmens über mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau, insbesondere im Goldsektor sowie in Projekten mit mehreren Rohstoffen.



Zuletzt habe er als Chief Technical Officer bei Westgold Resources gearbeitet. In früheren Positionen sei er zudem in leitenden Funktionen bei großen Bergbaukonzernen wie Anglo American, AngloGold Ashanti und Rio Tinto tätig gewesen. Dort habe er laut Unternehmensangaben unter anderem strategische Minenplanung verantwortet, technische Projektstudien geleitet und an der Umsetzung großer Bergbauprojekte mitgewirkt.



Solche Studien gelten im Bergbau als zentrale Entscheidungsgrundlage. Sie analysieren, ob ein Rohstoffvorkommen wirtschaftlich abgebaut werden kann. Dabei werden geologische Daten, mögliche Fördermethoden, Investitionskosten sowie erwartete Einnahmen bewertet.

Mit Fokus auf das Ashburton-Goldprojekt

Nach Angaben des Unternehmens falle der Führungswechsel in eine entscheidende Phase der Projektentwicklung. Im Mittelpunkt stehe das Ashburton Gold Project in der Pilbara-Region von Western Australia.



Für dieses Projekt weist das Unternehmen derzeit eine Mineralressource von rund 1,44 Millionen Unzen Gold aus. Eine Mineralressource beschreibt eine geologisch nachgewiesene Menge eines Rohstoffs im Gestein. Ob ein wirtschaftlicher Abbau tatsächlich möglich ist, müsse jedoch erst durch weitere Studien bestätigt werden.



Executive Chairman Luke Reinehr habe erklärt, McDougalls Erfahrung in der Planung der gesamten Lebensdauer einer Mine, im Ausbau von Ressourcen sowie in der Durchführung technischer Projektstudien solle die Qualität der laufenden PFS (Pre-Feasibility Study) stärken.



Eine PFS ist eine detaillierte Vorstudie im Bergbau. Sie prüft, ob ein Projekt technisch und wirtschaftlich realisierbar sein könnte und bildet häufig die Grundlage für spätere Investitionsentscheidungen.

Erfahrung für Projektentwicklung

Nach Angaben des Managements bringe McDougall umfangreiche Erfahrung in mehreren Schlüsselbereichen der Bergbauindustrie mit. Dazu gehörten die strategische Planung von Minenprojekten, die Erweiterung von Rohstoffressourcen, die Leitung technischer Machbarkeitsstudien sowie das Management großer Bergbauprojekte und Produktionsbetriebe.



Diese Kompetenzen gelten als besonders relevant für Projekte, die sich von der reinen Exploration in Richtung möglicher Produktion entwickeln. Genau diesen Übergang strebe das Unternehmen für das Ashburton-Projekt an.

Breiteres Projektportfolio im Blick

Neben der Weiterentwicklung des Ashburton-Projekts solle der neue Chief Executive Officer auch andere Projekte im Portfolio technisch voranbringen. Dazu gehörten Gold-Explorationsgebiete in Western Australia sowie Gold-Antimon-Projekte im Bundesstaat Victoria.



Antimon ist ein Metall, das unter anderem in Batterien, Elektronikbauteilen und speziellen Metalllegierungen eingesetzt wird. In den vergangenen Jahren habe weltweit das Interesse an solchen sogenannten kritischen Rohstoffen zugenommen, da sie für moderne Technologien und industrielle Anwendungen benötigt würden.



Weitere Entwicklungsschritte geplant

Das Management habe erklärt, mit dem neuen Chief Executive Officer wolle das Unternehmen eine Phase disziplinierten Wachstums einleiten. Ziel sei es, die laufenden Studien am Ashburton-Goldprojekt erfolgreich abzuschließen und gleichzeitig die Exploration weiterer Vorkommen im Portfolio fortzuführen.



Sollten die technischen Untersuchungen positive Ergebnisse liefern, könnte das Projekt in späteren Entwicklungsstufen weiter ausgebaut werden. Dazu würden nach Angaben des Managements eine endgültige Machbarkeitsstudie und anschließend der mögliche Bau einer Mine gehören.



Die Ernennung eines erfahrenen Branchenmanagers würde aus Sicht des Unternehmens die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich der Goldexplorer langfristig zu einem möglichen Produzenten entwickeln könnte.

